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Факты / Україна / Общество

Обучение и работа в Англии: как официально трудоустроиться и что понадобится

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
® Партнёрский материал
Обучение и работа в Англии: как официально трудоустроиться и что понадобится

Высокооплачиваемая работа в Англии позволит не только стабильно зарабатывать, но и устроиться в стране с высокой социальной защитой.

Официальная работа в Англии дает гарантии безопасности и возможность в будущем мигрировать в Британию.

Где искать работу и стажировку в Британии?

Для начала нужно понимать, что в Великобритании предостаточно своих специалистов. Вместе с этим поиск работы или обучения может пройти довольно просто, если использовать специальные инструменты.

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Самым популярным и эффективным способом, который поможет найти работу за границей, в частности в Англии, является сайты. Их еще называют агрегаторами, где собраны вакансии. Хорошим примером служит Layboard.com.

Як знайти роботу в Британії

Как эффективно использовать поисковые сайты:

  • для начала лучше определиться с профессией;
  • работу в Британии нет смысла искать на локальных сайтах, например, украинских;
  • чтобы найти подходящую вакансию, лучше пройти регистрацию;
  • под рукой всегда должно быть резюме, желательно его обновлять, добавлять опыт работы и навыки.

Поиск работы в Британии на сайтах упростится, если у соискателя достаточные знания иностранного языка. Такой навык станет преимуществом на этапе собеседования. Только со знанием английского языка в Англии можно рассчитывать на высокооплачиваемую должность.

Если соискатель уже проживает в стране, можно попробовать и другие варианты: газеты или связи. Эффективность таких методов значительно ниже, а для человека, который ищет вакансии из-за границы, вариант вообще невозможный.

Сайты, которые работают 24/7, существенно повышают шансы на быстрое трудоустройство. Важным нюансом есть официальное трудоустройство, поскольку только оно гарантирует защиту мигранту.

Где трудоустроиться в Англии?

Как для мигрантов, так и для местного населения есть большой выбор вакансий. Законодательно Британия не сильно ограничивает иностранцев. Для работодателя важнее опыт и навыки.

Например, работа в Англии на ферме кроме высокой заработной платы, предполагает возможность получить бесплатное жилье. Зачастую рабочее место на ферме расположено далеко за городом, что также нужно учитывать.

Як знайти роботу в Британії

Другой пример — работа медика или социального работника. В Британии она считается статусной и хорошо оплачивается, но от мигранта требуется соответствующая квалификация.

Отдельные требования к дипломам и сертификатам, поскольку не все они соответствуют европейскому образцу.

Популярный вариант трудоустройства в Британии – водитель, также дает много возможностей, но и сама вакансия привязана к большому количеству требований со стороны работодателя.

Подыскивая работу в Британии, нужно понимать свои возможности, навыки и то, что выделяет вас на фоне других соискателей. Чем более квалифицированный работник, тем больше шансов трудоустроиться за границей.

Виза и документы для трудоустройства в Англии

Любому мигранту нужно разрешение на работу и трудовая виза, иначе деятельность незаконна. Дополнительно работодатель может также потребовать сертификаты, дипломы и другие документы для подписания контракта.

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