Обучение и работа в Англии: как официально трудоустроиться и что понадобится
Высокооплачиваемая работа в Англии позволит не только стабильно зарабатывать, но и устроиться в стране с высокой социальной защитой.
Официальная работа в Англии дает гарантии безопасности и возможность в будущем мигрировать в Британию.
Где искать работу и стажировку в Британии?
Для начала нужно понимать, что в Великобритании предостаточно своих специалистов. Вместе с этим поиск работы или обучения может пройти довольно просто, если использовать специальные инструменты.
Самым популярным и эффективным способом, который поможет найти работу за границей, в частности в Англии, является сайты. Их еще называют агрегаторами, где собраны вакансии. Хорошим примером служит Layboard.com.
Как эффективно использовать поисковые сайты:
- для начала лучше определиться с профессией;
- работу в Британии нет смысла искать на локальных сайтах, например, украинских;
- чтобы найти подходящую вакансию, лучше пройти регистрацию;
- под рукой всегда должно быть резюме, желательно его обновлять, добавлять опыт работы и навыки.
Поиск работы в Британии на сайтах упростится, если у соискателя достаточные знания иностранного языка. Такой навык станет преимуществом на этапе собеседования. Только со знанием английского языка в Англии можно рассчитывать на высокооплачиваемую должность.
Если соискатель уже проживает в стране, можно попробовать и другие варианты: газеты или связи. Эффективность таких методов значительно ниже, а для человека, который ищет вакансии из-за границы, вариант вообще невозможный.
Сайты, которые работают 24/7, существенно повышают шансы на быстрое трудоустройство. Важным нюансом есть официальное трудоустройство, поскольку только оно гарантирует защиту мигранту.
Где трудоустроиться в Англии?
Как для мигрантов, так и для местного населения есть большой выбор вакансий. Законодательно Британия не сильно ограничивает иностранцев. Для работодателя важнее опыт и навыки.
Например, работа в Англии на ферме кроме высокой заработной платы, предполагает возможность получить бесплатное жилье. Зачастую рабочее место на ферме расположено далеко за городом, что также нужно учитывать.
Другой пример — работа медика или социального работника. В Британии она считается статусной и хорошо оплачивается, но от мигранта требуется соответствующая квалификация.
Отдельные требования к дипломам и сертификатам, поскольку не все они соответствуют европейскому образцу.
Популярный вариант трудоустройства в Британии – водитель, также дает много возможностей, но и сама вакансия привязана к большому количеству требований со стороны работодателя.
Подыскивая работу в Британии, нужно понимать свои возможности, навыки и то, что выделяет вас на фоне других соискателей. Чем более квалифицированный работник, тем больше шансов трудоустроиться за границей.
Виза и документы для трудоустройства в Англии
Любому мигранту нужно разрешение на работу и трудовая виза, иначе деятельность незаконна. Дополнительно работодатель может также потребовать сертификаты, дипломы и другие документы для подписания контракта.