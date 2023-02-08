Високооплачувана робота в Англії дасть змогу не тільки стабільно заробляти, а й влаштуватися в країні з високим соціальним захистом.

Офіційна робота в Англії дає гарантії безпеки та можливість в майбутньому мігрувати до країни.

Для початку потрібно розуміти, що у Великій Британії достатньо своїх фахівців. Водночас пошук роботи чи навчання може пройти досить просто, якщо використовувати спеціальні інструменти.

Зараз дивляться

Найпопулярнішим та ефективним способом, який допоможе знайти роботу за кордоном, зокрема в Англії, є сайти. Їх ще називають агрегаторами, де зібрані вакансії. Хорошим прикладом є Layboard.com.

Як ефективно використовувати пошукові сайти:

для початку варто визначитися з професією;

роботу в Британії немає сенсу шукати на локальних сайтах, наприклад, українських;

щоб знайти відповідну вакансію, краще пройти реєстрацію;

під рукою завжди має бути резюме, бажано його оновлювати, додавати досвід роботи та навички.

Пошук роботи в Британії на сайтах спроститься, якщо у вас достатні знання іноземної мови. Така навичка стане перевагою на етапі співбесіди. Тільки зі знанням англійської мови в Англії можна розраховувати на високооплачувану посаду.

Якщо претендент вже проживає в країні, можна спробувати й інші варіанти: газети або зв’язки. Ефективність таких методів значно нижче, а для людини, яка шукає вакансії з-за кордону, варіант взагалі неможливий.

Сайти, які працюють 24/7, суттєво підвищують шанси на швидке працевлаштування. Важливим нюансом є офіційне працевлаштування, адже лише воно гарантує захист мігранту.

Де працевлаштуватися в Англії?

Як для мігрантів, так і для місцевого населення є великий вибір вакансій. Законодавчо Британія не сильно обмежує іноземців. Для роботодавця важливіші досвід і навички.

Наприклад, робота в Англії на фермі крім високої заробітної плати, передбачає можливість отримати безплатне житло. Найчастіше робоче місце на фермі розташоване далеко за містом, що також потрібно враховувати.

Інший приклад, робота медика або соціального працівника. У Великій Британії вона вважається статусною та добре оплачується, але від мігранта потрібна відповідна кваліфікація.

Окремі вимоги до дипломів і сертифікатів, оскільки не всі вони відповідають європейському зразку.

Популярний варіант працевлаштування в Британії – водій, також дає багато можливостей, але і сама вакансія прив’язана до великої кількості вимог з боку роботодавця.

Підшукуючи роботу в Британії, слід розуміти свої можливості, навички й те, що виділяє вас на тлі інших шукачів. Що більш кваліфікований працівник, то більше шансів працевлаштуватися за кордоном.

Віза та документи для працевлаштування в Англії

Будь-якому мігранту потрібен дозвіл на роботу та трудова віза, інакше діяльність вважається незаконною. Додатково роботодавець може також вимагати сертифікати, дипломи та інші документи для підписання контракту.