Новое наступление уже началось: Мусиенко рассказал о направлениях и цели армии РФ

Февраль, 11 в 23:59

Наступление армии Российской Федерации уже началось, в частности, на Луганском направлении, где РФ сконцентрировала силы и личный состав.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко. По его словам, сейчас идут чрезвычайно жестокие бои.

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— Да, это признаки именно наступления. Если посмотреть на некоторые направления, в частности, Луганский (Кременная и дальше на Лиман), Бахмут — горячая точка, бои вокруг Соледара, на север в сторону Белогоровки и севернее в сторону Северска. Угледар — посмотрите какие силы бросил враг, до 20 тыс. личного состава перебросила Россия, и эти бои продолжались с начала февраля. Бои чрезвычайно уже жестокие.

Он рассказал, с каких сторон армия России начала наступление. В частности, речь идет о Луганском и Харьковском направлениях.

— Кременная — это первая зона наступления, откуда враг наступает с Луганского направления. Они перебросили частично танки, но танки несколько находятся сейчас восточнее. Они стоят в резерве, но их готовятся задействовать. Следующее направление — это Купянск в Харьковской области. Заход российских войск с флагмана, используются войска, присутствующие здесь на севере Луганщины, а также с территории России Белгородской области.

Александр Мусиенко отметил, что армия РФ имеет определенную цель, которую планирует осуществить во время нового наступления против Украины.