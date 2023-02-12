Новий наступ вже почався: Мусієнко розповів про напрямки та ціль армії РФ

Лютий, 11 в 23:59

Наступ армії Російської Федерації вже почався, зокрема, на Луганському напрямку, де РФ сконцентрувала сили та особовий склад.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. За його словами, наразі тривають надзвичайно жорстокі бої.

Зараз дивляться

– Так, це ознаки саме наступу. Якщо подивитися на деякі напрямки, зокрема, Луганський (Кремінна та далі на Лиман), Бахмут – гаряча точка, бої навколо Соледару, на північ у бік Білогорівки та північніше у бік Сіверська. Вугледар – подивіться які сили кинув ворог, до 20 тис. особового складу перекинула Росія, і ці бої тривали з початку лютого. Бої надзвичайно вже жорстокі.

Він розповів, з яких боків армія Росії розпочала наступ. Зокрема, йдеться про Луганський та Харківський напрямки.

– Кремінна – це перша зона наступу, звідки ворог наступає з Луганського напрямку. Вони перекинули частково танки, але танки дещо перебувають зараз східніше. Вони стоять в резерві, але їх готуються задіяти. Наступний напрямок – це Куп’янськ на Харківщині. Захід російських військ з флагмана, використовуються війська, присутні тут на півночі Луганщини, а також з території Росії Білгородської області.

Олександр Мусієнко зазначив, що армія РФ має певну ціль, яку планує здійснити під час нового наступу проти України.