Новий наступ вже почався: Мусієнко розповів про напрямки та ціль армії РФ
Наступ армії Російської Федерації вже почався, зокрема, на Луганському напрямку, де РФ сконцентрувала сили та особовий склад.
Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко. За його словами, наразі тривають надзвичайно жорстокі бої.
– Так, це ознаки саме наступу. Якщо подивитися на деякі напрямки, зокрема, Луганський (Кремінна та далі на Лиман), Бахмут – гаряча точка, бої навколо Соледару, на північ у бік Білогорівки та північніше у бік Сіверська. Вугледар – подивіться які сили кинув ворог, до 20 тис. особового складу перекинула Росія, і ці бої тривали з початку лютого. Бої надзвичайно вже жорстокі.
Він розповів, з яких боків армія Росії розпочала наступ. Зокрема, йдеться про Луганський та Харківський напрямки.
– Кремінна – це перша зона наступу, звідки ворог наступає з Луганського напрямку. Вони перекинули частково танки, але танки дещо перебувають зараз східніше. Вони стоять в резерві, але їх готуються задіяти. Наступний напрямок – це Куп’янськ на Харківщині. Захід російських військ з флагмана, використовуються війська, присутні тут на півночі Луганщини, а також з території Росії Білгородської області.
Олександр Мусієнко зазначив, що армія РФ має певну ціль, яку планує здійснити під час нового наступу проти України.
– Ціль – йти на Лиман та Слов’янськ, і відповідно рухатися вздовж річки Оскіл з одного боку, а з іншого – на захід на Лиман. Ці бої тривають на цьому напрямку, – розповів Мусієнко.