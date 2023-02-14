Февраль, 14 в 16:39

Некоторые украинские супермаркеты до сих пор продают куриные яйца дороже чем по 70 грн за десяток. Однако в течение ближайших нескольких месяцев возможно значительное падение цены на яйца.

Факты ICTV пообщались с экспертом и выяснили, сколько будут стоить яйца в Украине на Пасху 2023 и когда ожидать падения цены.

Немножко истории цен на яйца и о влиянии полномасштабной войны

Аналитик Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Валентин Литвинов отмечает, что исторически цены на яйца имеют несколько пиков в год. Одним из таких пиков, когда цена неоправданно повышается, является Пасха.

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— В первую очередь, это вызвано тем, что после зимы куры не такие продуктивные, как летом и осенью. А спрос все равно растет. Яйца — это не тот продукт, который можно заморозить и забыть. Они так не хранятся, соответственно, яйца должны постоянно производиться и потребляться, — рассказывает Литвинов.

По словам эксперта, в этом году в Украине несколько иная ситуация.

— Если проследить историю цен на этот продукт, то с начала полномасштабного вторжения и яйца, и курица почти не росли в цене. Это вызвано тем, что Украина исторически является экспортером курятины и яиц. Когда началась война, нам заблокировали порты. Соответственно, в Украине осталось много яиц, которые некуда было поставлять, — говорит эксперт.

Также на цены в первые месяцы полномасштабной войны повлияли ракетные удары врага по крупным птицефабрикам.

— Некоторые птицефабрики разбомбили, некоторые перестали оперировать и начали вырезать поголовье, что очень убило цену на яйца. А уже к лету 2022 года ситуация несколько изменилась! — рассказывает аналитик Центра исследований.

По словам Литвинова, летом 2022 года в Украине стало меньше куриц, соответственно, и яиц.

— До лета 2022 года десяток яиц стоил около 20-30 грн. А после этого уже наблюдался обвал производства. И после этого обвала цен, производители прекратили массово насыщать рынок яйцами, — говорит Литвинов.

Что будет с ценами на яйца на Пасху 2023

Литвинов отмечает, что после определенного кризиса, когда яйца стоили по 100 грн/десяток, сейчас цена стабилизировалась.

— Сегодня цена варьируется в пределах 50-60 грн за десяток, в зависимости от региона. Например, в Херсонской области десяток стоит 63 грн, а в Ровно — 55 грн, — добавляет эксперт.

По его словам, цена сегодня упала, потому что достигла потребительской красной линии.

— Украинцы не готовы покупать яйца за 100 грн, поэтому цена постепенно спускалась к тем отметкам, где люди могли себе позволить купить десяток, — добавляет Литвинов.

Но параллельно с этим, производители быстро среагировали и посадили большее количество поголовья, которое будет нести яйца. Кто-то закупил большое количество родительского поголовья, а кто-то закупил маленьких цыплят, которые в будущем будут нести яйца.

— Это все было сделано еще в конце сентября. Соответственно, надо ждать пять месяцев, пока все эти куры станут продуктивными и начнут нести яйца на продажу, — говорит эксперт.

Литвинов добавляет, что в конце февраля — в начале марта 2023 года можно ожидать существенных изменений на ценниках.

— Ожидать, что цена на яйца резко поползет вниз? Такое может быть. Но это зависит от того, сколько на самом деле производители посадили новых кур. Но расти цены точно не будут! Конечно, если не будет каких-то критических ситуаций. То есть, если оккупанты не начнут уничтожать птицефабрики, то цена на яйца может остаться такой, как сейчас, или немного снизится, — добавляет аналитик.

Что касается ценовой политики на Пасху 2023 года, то аналитик отмечает, что яйца могут подняться в цене точечно.