Паспорт РФ стає “квитком” для переміщення: на Запоріжжі окупанти створюють умови в’язниці
У Запорізькій області російські загарбники продовжують знущатися з людей. Зокрема, вони штучно створюють умови в’язниці, в якій російський паспорт дає можливість переміщуватися між камерами.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, за півтора місяця “тюремна реформа” російських військ зазнала краху.
– На початку 2023 року росіяни анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі, – повідомив він.
За словами Федорова, у великих чергах жителі намагалися отримати окупаційні перепустки для вільного переміщення, проте росіяни не змогли їх видавати через нестачу надрукованих бланків.
– Тепер росіяни знову згадали про обмеження – випускатимуть лише зі спецперепусткою. Але посилили терор – з 1 березня отримати папірець можна лише за наявності російського паспорта. Жителі вимушені або брати “вовчий квиток”, або сидіти вдома як у камері, – зазначив мер Мелітополя.