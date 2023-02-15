Паспорт РФ стає “квитком” для переміщення: на Запоріжжі окупанти створюють умови в’язниці

Лютий, 15 в 17:55

У Запорізькій області російські загарбники продовжують знущатися з людей. Зокрема, вони штучно створюють умови в’язниці, в якій російський паспорт дає можливість переміщуватися між камерами.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, за півтора місяця “тюремна реформа” російських військ зазнала краху.

– На початку 2023 року росіяни анонсували нове правило переміщення в окупації. Для виїзду за межі населеного пункту зобов’язали жителів оформити спецперепустки у фейковій комендатурі, – повідомив він.

За словами Федорова, у великих чергах жителі намагалися отримати окупаційні перепустки для вільного переміщення, проте росіяни не змогли їх видавати через нестачу надрукованих бланків.

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