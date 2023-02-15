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Факты / Україна / Общество

В Херсоне разоблачили коллаборантку, которая внедряла российские стандарты образования

Юля Захарченко, редактор ленты
В Херсоне разоблачили коллаборантку, которая внедряла российские стандарты образования
Фото: Офис генпрокурора

В Херсонской области бывшему директору одной из школ сообщили о подозрении в коллаборационизме и пособничестве российским оккупантам.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. По данным следствия, во время оккупации российскими войсками Херсона коллаборантка добровольно пошла на сотрудничество с врагом.

Женщина согласилась в ранее возглавляемом учебном заведении внедрять российские стандарты образования. Она заняла псевдодолжность директора захваченной оккупационными властями школы.

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В учебном заведении женщина организовывала образовательный процесс по этим стандартам и российским учебникам, склоняла работников образовательной сферы к сотрудничеству с оккупантами.

Ей сообщили о подозрении вколлаборационизме и пособничестве государству-агрессору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

За совершенное подозреваемой грозит от 10 до 12 лет лишения свободы и конфискация имущества. Сейчас продолжается досудебное расследование.

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