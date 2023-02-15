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Факти / Україна / Суспільство

У Херсоні викрили колаборантку, яка впроваджувала російські стандарти освіти

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Херсоні викрили колаборантку, яка впроваджувала російські стандарти освіти
Фото: Офіс генпрокурора

У Херсонській області колишній директорці однієї зі шкіл повідомили про підозру в колабораціонізмі та пособництві російським окупантам.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. За даними слідства, під час окупації російськими військами Херсона колаборантка добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Жінка погодилась у раніше очолюваному навчальному закладі впроваджувати російські стандарти освіти. Вона обійняла псевдопосаду директора захопленої окупаційною владою школи.

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У навчальному закладі жінка організовувала освітній процес за цими стандартами та російськими підручниками, схиляла працівників освітньої сфери до співпраці з окупантами.

Їй повідомили про підозру у колабораціонізмі та пособництві державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За вчинене підозрюваній загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі триває досудове розслідування.

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