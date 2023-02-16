Українських дітей депортують за вказівкою найвищого керівництва РФ – Лубінець
У примусовій депортації українських дітей бере участь найвище військово-політичне керівництво Російської Федерації.
Про це в ефірі телемарафону заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
– РФ створила систему примусової депортації українських дітей і у цьому бере участь найвище військово-політичне керівництво Росії, – сказав Лубінець
Омбудсмен розповів, що окупанти депортують дітей з території України дітей та поміщають у так звані табори, де перевіряють їх на лояльність.
За його словами, з нелояльними дітьми, проводять так звані окремі співбесіди та чинять психологічний тиск.
– Намагаються розповісти, що вони не українці, що вони росіяни, що їхня рідна мова російська, що вони на своїй історичній родині. Їх намагаються записати до Юнармії, щоб швидше перевиховати, – зазначив омбудсмен.
Нагадаємо, дослідники з Єльського університету ідентифікували щонайменше 43 табори та інші об’єкти в окупованому Криму та Росії, де утримували українських дітей у рамках “широкомасштабної систематичної мережі”, якою керує РФ після повномасштабного вторгнення в Україну.
Серед дітей, яких утримували в цих місцях, були ті, які мають батьків або офіційних опікунів, а також неповнолітні, яких Росія вважала сиротами, та інші діти, які перебували під опікою українських державних установ до початку вторгнення у 2022 році.