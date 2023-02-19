Є дуже хороші результати, Україна рухається до своїх цілей: Зеленський про відчутні втрати Росії

Лютий, 19 в 21:33

Україна вирівнює ситуацію на фронті та робить все, щоб підготувати дії наших воїнів – заплановані на найближчу перспективу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 19 лютого.

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Глава держави розповів, що сьогодні провів засідання Ставки в новому, розширеному форматі: на ній доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і командувачі напрямків, і були доповіді безпосередньо з передової.

– Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, особливий акцент – на мобілізації, конкретній ситуації, тому, як і що здійснюється, – зазначив Зеленський.

Водночас президент заслухав детальні доповіді на Ставці щодо кожної бойової позиції, кожного найгарячішого напрямку, зокрема, Бахмутського. За його словами, командувачі розповіли, як Україна захищає свої позиції, як посилює саме цей напрямок і скільки забирає сил ворога.

Вугледарський напрямок – ситуація дуже непроста, проте воїни ЗСУ боряться, ламають окупанта та завдають Росії надзвичайно відчутних втрат.

– Ще раз і ще раз повторюю: що більше Росія втратить саме там, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України.

Заслухав доповідь щодо ситуації на півдні, зокрема, на Одеському напрямку – ситуація без змін, Україна контролює всі можливі перспективи.

Обовʼязково – Північний напрямок, Київ. Генерал Сергій Наєв доповів, що ситуація повністю під контролем, як і біля всього північного кордону.

Зеленський зазначив, що обговорили воєнні питання та деталі дій розвідки, після яких виникло непереборне відчуття, що Україна рухається до своїх цілей.