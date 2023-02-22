В Херсонской области с 23 по 25 февраля усиливают меры безопасности — ОВА

Февраль, 22 в 16:28

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подписал распоряжение об усилении мер безопасности в связи с возможной эскалацией военных действий со стороны врага с 23 по 25 февраля.

Об этом сообщают в Херсонской ОВА.

В связи с этим предприятия и коммунальные учреждения, за исключением объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы.

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Из-за вероятности массированных обстрелов будет ограничена выдача гуманитарной помощи, денежных выплат в отделениях Укрпочты.

Правоохранители будут усиленно патрулировать места возможного скопления людей.

Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно.

– Настоятельно просим вас в этот период заботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных, – отметили в ОВА.

Напомним, накануне, 21 февраля российские оккупанты 51 раз атаковали мирные населенные пункты Херсонской области из РСЗО, минометов, артиллерии, танков и автоматических станковых гранатометов.

Херсон враг атаковал четырежды. Во время удара из Градов по остановке общественного транспорта в центре города погибли пять человек. Ранения получили 17 человек. Среди них – 16-летняя девушка. Ее с минно-взрывной травмой и множественными обломочными ранениями лица и конечностей госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Источник: Херсонская ОВА

Фото: Людмила Денисова