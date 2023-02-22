На Херсонщині з 23 по 25 лютого посилюють заходи безпеки – ОВА

Лютий, 22 в 16:28

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін підписав розпорядження про посилення заходів безпеки у зв’язку з можливою ескалацією воєнних дій з боку ворога з 23 по 25 лютого.

Про це повідомляють в Херсонській ОВА.

У зв’язку з цим підприємства та комунальні установи, за винятком об’єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи.

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Через вірогідність масованих обстрілів буде обмежена видача гуманітарної допомоги, грошових виплат у відділеннях Укрпошти.

Правоохоронці посилено патрулюватимуть місця можливого скупчення людей.

Пункти незламності працюватимуть цілодобово.

– Наполегливо просимо вас у цей період дбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних, – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, напередодні, 21 лютого російські окупанти 51 раз атакували мирні населені пункти Херсонської області з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та автоматичних станкових гранатометів.

Херсон ворог атакував чотири рази. Під час удару із Градів по зупинці громадського транспорту в середмісті загинули п’ятеро людей. Поранення дістали 17 осіб. Серед них – 16-річна дівчина. Її з мінно-вибуховою травмою та множинними уламковими пораненнями обличчя та кінцівок госпіталізували в стані середньої важкості.

Джерело: Херсонська ОВА

Фото: Людмила Денісова