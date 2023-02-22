В Крыму обостряется гуманитарный кризис из-за дефицита медикаментов для гражданских
Во временно оккупированном полуострове обостряется гуманитарный кризис из-за дефицитов медикаментов для гражданского населения.
Об этом сообщает Национальное сопротивление.
Из-за переориентации медицинской системы временно оккупированных территорий Украины большинство медикаментов идет на лечение военных РФ.
– Гуманитарный кризис на полуострове обостряется, ведь кроме лекарств медицинская система в целом переориентируется на обслуживание окупантов. Как и на других временно оккупированных территориях, гражданские медицинские учреждения перепрофилируют в военные госпитали, – говорится в сообщении.
По информации Крымского подполья, Москва пообещала так называемому главе полуострова Аксенову, что в Крыму таких проблем, как в других регионах, не будет, но сейчас говорят, что “все для победы, все для армии”.
В Центре национального сопротивления призвали жителей временно оккупированных территорий по возможности выезжать на подконтрольные украинские территории.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии, организованной Фондом Карнеги за международный мир, заявила, что Крым является украинской территорией, а потому военные объекты РФ на временно оккупированном полуострове являются легитимными целями для Вооруженных сил Украины.
Источник: Национальное сопротивление