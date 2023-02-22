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Факти / Україна / Суспільство

У Криму загострюється гуманітарна криза через дефіцит медикаментів для цивільних

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Крим
Фото: Unsplash

У тимчасово окупованому півострові загострюється гуманітарна криза через дефіцити медикаментів для цивільних.

Про це повідомляє Національний спротив.

Через переорієнтування медичної системи тимчасово окупованих територій України, більшість медикаментів йде на лікування військових РФ.

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– Гуманітарна криза на півострові загострюється, адже окрім ліків медична система загалом переорієнтування на обслуговування окупантів. Так, як і на інших тимчасово окупованих територіях, цивільні медичні заклади  перепрофільовують у військові шпиталі, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Кримського підпілля, Москва пообіцяла так званому очільнику півострова Аксьонову, що в Криму таких проблем, як в інших регіонах, не буде, але зараз кажуть, що “все для победы, все для армии”.

У Центрі національного спротиву закликали мешканців тимчасово окупованих територій, за можливості, виїжджати на підконтрольні українські території.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі за міжнародний мир, заявила, що Крим є українською територією, а тому військові об’єкти РФ на тимчасово окупованому півострові є легітимними цілями для Збройних сил України.

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Джерело: Національний спротив 

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