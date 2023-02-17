Лютий, 17 в 15:42

Крим є українською територією, а тому військові об’єкти РФ на тимчасово окупованому півострові є легітимними цілями для Збройних сил України.

Про це повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-дискусії, організованої Фондом Карнегі за міжнародний мир.

Вона нагадала, що після окупації півострова Росія розпочала там масові порушення прав людини, зокрема проти кримських татар. Крім того, російські окупанти перетворили Крим на велику військову базу, яку використали під час повномасштабного вторгнення на материкову територію України.

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– Незалежно від того, що українці вирішать щодо Криму з точки зору того, де вони вирішать воювати і так далі, Україна не буде в безпеці, поки Крим не буде як мінімум демілітаризований, – наголосила Нуланд.

Заступниця держсекретаря додала, що демілітаризація повинна стати частиною “стійкого стримування” РФ.

Вона нагадала, що Сполучені Штати не визнають Крим територією Росії, оскільки це український півострів. А тому Вашингтон підтримує удари ЗСУ по численних російських військових об’єктах на півострові, які мають вирішальне значення для перебігу війни.

– Я не оцінюватиму наперед, де українці вирішать воювати або яке рішення ухвалять щодо Криму в короткостроковій, середньостроковій чи довгостроковій перспективах, але ми визнаємо, що Крим – це Україна… Росія побудувала в Криму масу військових споруд. Вони є законними цілями, по яких Україна завдає ударів, і ми підтримуємо це, – зазначила Нуланд.

Нещодавно колишній командувач військ США в Європі, генерал Бен Годжес пояснив, що поки Крим перебуває під окупацією РФ та є її військовою базою, Україна не зможе почуватись безпечно. Крім того, буде неможливим відновлення економічної діяльності нашої держави в Чорноморському регіоні.

Джерело: Фонд Карнегі за міжнародний мир