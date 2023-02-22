Лютий, 22 в 18:00

Через повномасштабну війну в Україні до Польщі переїхали мільйони українців. Серед них чимало медпрацівників.

Для українських медиків польська влада навіть спростила прийом на роботу. Завдяки цьому впродовж 2022 року майже 2 тис. лікарів з України отримали дозвіл на працевлаштування.

Відповідно до законодавства, лікарі та медсестри, які прибули до Польщі з України після 24 лютого, можуть отримати право на роботу за професією на термін до одного року.

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Проте наші медики мають право виконувати лише чітко визначені обов’язки та лише під наглядом керівників. Після закінчення року, за бажанням працівника, можна продовжити контракт.

Після цього українські медики зможуть виконувати посадові обов’язки самостійно, без додаткового контролю та суворих обмежень.

Як отримати річний дозвіл на роботу медиком в Польщі – умови

Усі умови для працевлаштування опубліковані на сайті Міністерства здоров’я Польщі.

Перше, що необхідно зробити, – подати до міністерства заяву про отримання дозволу на працевлаштування в Польщі за професією.

До заяви слід додати такі документи:

письмову декларацію про знання польської мови;

заява про повну дієздатність;

довідку від медзакладу про термін, на який працівник там буде працевлаштований, з повним описом своїх обов’язків (вони мають відповідати кваліфікації);

медичну довідку про стан здоров’я, що підтверджує можливість працювати за професією;

документ, що підтверджує відсутність судимості у зв’язку з професійною діяльністю;

документ, який підтверджує професійний стаж роботи в Україні не менше трьох років (впродовж останніх пʼяти років);

(впродовж останніх пʼяти років); свій диплом з перекладом на польську.

Особливу увагу будуть приділяти підтвердженню (нострифікації) диплому українського медичного вишу.

У розумінні польського законодавства, після цієї процедури лікар звільняється від усіляких обмежень та стає медиком. Тобто процедуру нострифікації ніхто не скасовував. Це бажано зробити впродовж найближчих пʼяти років.

Також лікар обов’язково повинен вчити польську мову. З цією метою українським медикам часто організовують безплатні мовні курси.

Згоду або відмову на ведення лікарської діяльності надає міністр охорони здоров’я (після перевірки усіх документів). Документ видається у формі адміністративного рішення, яке набирає чинності одразу.

Хто має право працювати за спрощеною процедурою:

Лікарі, які мають трирічний стаж роботи – вони можуть працевлаштуватись у будь-якому медичному центрі, який готовий взяти їх на роботу. Випускникам медичних вишів, які закінчили щонайменше п’ятирічне навчання та пройшли інтернатуру, дозволено працювати лише у медичній установі, призначеній для надання медичних послуг пацієнтам, що страждають на Covid-19.

Якщо ж ви хочете одразу провадити лікарську практику самостійно, вам доведеться пройти наступні етапи:

Скласти мовний іспит у Головній лікарській палаті Польщі (NIL).

Пройти нострифікацію диплома медичного фахівця.

Пройти післядипломне стажування (повне або часткове визнання інтернатури, пройденої на батьківщині) – staż podyplomowy.

Скласти кінцевий медичний іспит LEK (Lekarski Egzamin Koncowy).

Варто зазначити, що попит на медичні послуги у Польщі зростає. Кількість практикуючих сімейних лікарів у співвідношенні з кількістю населення у Польщі – найнижча в Європі. Крім цього, гостро відчувається нестача медсестер.

Що стосується зарплат, то лікар у Польщі отримує від €3 тис. на місяць, а медсестра – від €800. Ба більше, нічні чергування оплачуються окремо та вважаються джерелом додаткового доходу. Їхня вартість – від €100 за зміну.