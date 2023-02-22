Погибли в одном окопе: история супругов из Кропивницкого, вместе вставших на защиту страны
Тарас и Ольга Мельстер погибли 21 июня 2022 возле поселка Боровское Луганской области.
Они погибли вместе, в одном окопе.
Супруги познакомились еще в детстве ‒ вместе ходили в школу. Когда им исполнилось 25, пара поженилась.
Тарас Мельстер был программистом, а Ольга – кондитером и вела онлайн-курсы по украшению имбирных пряников.
Вместе со своей собакой Микой они жили в городе Кропивницкий.
24 февраля в прошлого года, когда российская армия ступила на украинскую землю, Тарас и Ольга пошли защищать свою страну.
Он – в тероборону, она– поваром в одну из добровольческих групп.
В мае подразделение, в котором служил Тарас Мельстер, было переброшено на Донбасс.
Ольга уехала вместе с ним, но уже не как повар, а с оружием в руках.
– Война – это короткое слово, в котором тысячи, десятки тысяч именно таких историй. О семейных и очень уютных жизнях, в которых были имбирные пряники, любовь, прогулки с собакой, тихий зеленый город. Именно эти жизни уничтожает российская армия, вторгшаяся в чужую страну, сея смерть и разрушение, – пишет NYT.
24 февраля 2022 года вся Украина очнулась от мощных взрывов. С тех пор жизнь каждого украинца изменилась. Кто-то пошел на фронт, защищать страну с оружием в руках, кто-то волонтерит, собирает на дроны и автомобили или развозит продукты в самые горячие точки, потому что там до сих пор живут люди.
Прошел почти год с начала полномасштабного вторжения. Украина выстояла, несмотря ни на что, и обязательно победит.
Фото: Анна Короткая