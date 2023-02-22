Загинули в одному окопі: історія подружжя з Кропивницького, які разом стали на захист країни

Лютий, 22 в 11:00

Тарас і Ольга Мельстери загинули 21 червня 2022 року біля селища Борівське Луганської області.

Вони загинули разом, в одному окопі.

Подружжя познайомилося ще в дитинстві ‒ разом ходили до школи. Коли їм виповнилося 25, пара одружилася.

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Тарас Мельстер був програмістом, а Ольга – кондитером і вела онлайн-курси з прикрашання імбирних пряників.

Разом зі своїм собакою Мікою вони мешкали у місті Кропивницький.

24 лютого минулого року, коли російська армія ступила на українську землю, Тарас і Ольга пішли захищати свою країну.

Він – у тероборону, вона – кухарем до однієї з добровольчих груп.

У травні підрозділ, у якому служив Тарас Мельстер, було перекинуто на Донбас.

Ольга поїхала разом із ним, але вже не як кухар, а зі зброєю в руках.

– Війна – це коротке слово, за яким тисячі, десятки тисяч саме таких історій. Про сімейні та дуже затишні життя, в яких були імбирні пряники, кохання, прогулянки з собакою, тихе зелене місто. Саме ці життя знищує російська армія, яка вторглася до чужої країни, сіючи смерть і руйнування,– пише NYT.

24 лютого 2022 року вся Україна прокинулася від потужних вибухів. З того часу життя кожного українця змінилося. Хтось пішов на фронт, боронити країну зі зброєю в руках, хтось волонтерить, збирає на дрони й автівки або розвозить продукти у найгарячіші точки, бо там і досі живуть люди.

Мину майже рік від початку повномасштабного вторгнення. Україна вистояла попри все й обов’язково переможе.

Фото: Ганна Коротка