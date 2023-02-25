Февраль, 25 в 16:00

Этот отопительный сезон был самым сложным за всю историю Украины, однако энергосистема уже третью неделю работает в бездефицитном режиме, и даже уже накопились определенные резервы. Поэтому если не будет новых ракетных ударов по энергообъектам, больше не придется ограничивать потребление.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко, отвечая на вопрос о результатах замеров потребления в разных регионах Украины.

По его словам, эти замеры проводились, чтобы проверить, как изменилось потребление из-за перемещения населения и предприятий, чтобы потом установить справедливые лимиты.

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— Однако я рад тому, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением. Мы имеем соответствующие резервы и планируем и в дальнейшем так поддерживать нашу энергосистему, чтобы люди не чувствовали ограничения поставок. Поэтому я очень надеюсь, что лимиты для областей нам в ближайшее время не понадобятся вообще с точки зрения потребления, — отметил Галущенко.

Министр добавил, что сейчас все усилия направлены на максимальное восстановление поврежденных объектов к следующему отопительному сезону, а также обеспечение децентрализации производства электроэнергии за счет строительства новых генерирующих мощностей.

Отвечая на вопрос о возможности роста тарифов на электроэнергию, Галущенко отметил, что об этом рано говорить — если тарифы и будут пересматриваться, то только после завершения отопительного сезона, и повышение может быть только диверсифицированным, то есть в зависимости от потребления каждого домохозяйства.

11 февраля Герман Галущенко заявлял, что ситуация в энергосистеме Украины улучшилась после возобновления работы девятого, последнего из доступных Украине, энергоблока АЭС, длившегося больше месяца.