Акция ко Дню влюбленных от Moneyveo “Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!”

Февраль, 28 в 9:41

По данным Министерства юстиции, с марта по декабрь 2022 года в Украине официально зарегистрировали свой брак и создали семьи 198 332 пары.

Moneyveo, известная своими креативными маркетинговыми кампаниями, решила поддержать этот жизнеутверждающий тренд и посодействовать влюбленным, реализовав акцию Релакс! Отель! Ты, она и Буковель!

Специально ко Дню святого Валентина компания разыграет пять путешествий на двоих в пятизвездочный отель в Буковеле.

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Победителей ждет размещение в номере люкс с видом на горы, обслуживание в номере, доступ ко всем услугам отеля: ресторан, бар, SPA, бассейн, тренажерный зал.

Лакшери-путешествие продлится семь дней.

Участником розыгрыша может стать как новый, так и постоянный клиент Moneyveo, выполнивший условия акции в период ее действия.

Для этого нужно с 10 февраля по 20 марта оформить кредит Smart или Comfort на странице акции. В розыгрыше принимают участие договоры на сумму от 1 тыс. грн.

Ограничений по количеству кредитов нет: чем больше договоров – тем больше шансов у участника.

27 марта Moneyveo проведет розыгрыш призов. Видео розыгрыша появится на YouTube-канале компании. Имена победителей будут указаны в новостях на сайте moneyveo.ua.

В компании обещают позвонить лично каждому счастливчику, чтобы поприветствовать и согласовать передачу выигрыша.