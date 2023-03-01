Це підлітки від 11 років, які дуже піддаються впливу: начальник Нацполіції Харківщини про небезпеку ПВК Редан

Лютий, 28 в 22:04

Нещодавно стало відомо про новий молодіжний рух ПВК Редан, створений російськими пропагандистами з метою дестабілізувати ситуацію в Україні.

Начальник Національної поліції Харківської області Володимир Тимошко розповів Фактам ICTV про масові бійки, в які втягнули підлітків, та які є загрози для неповнолітніх українців.

– Розкажіть, будь ласка, скільки молодих людей напередодні потрапили до поліції у Харкові, хто ці люди та невже дійсно вони планували масову бійку в центрі міста?

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– Ці люди – молоді мешканці нашої області, не тільки Харкова, а й тих сіл та селищ, розташованих в безпосередній близькості, наприклад, з Богодухова. Вік – від 11 до 22 років, середній вік більшості 13-14 років. Дуже незначна кількість, а саме 30 осіб – повнолітні від 17 до 22 років. Загальна кількість людей, яких ми запросили до поліції – 245.

Чому вони прийшли в центр міста? За закликом людей в погонах з тієї території, яку ми колись називали сусідом. Цей слід працівників ФСБ прослідковується. І ми вважаємо, що основна мета збору – дестабілізація ситуації в місті шляхом маніпулювання неповнолітніми дітьми.

Виникає невинна субкультура, до речі, в Російській Федерації, пов’язана з одягом – відомі павуки. Хтось в погонах бачить субкультуру, розуміє, що це можна використати у своїх маніпуляційних цілях, починає активно входити в спілкування під виглядом таких же неповнолітніх. Потім насаджуються якісь сотники, десятники, які починають структурувати цю структуру.

Виникла середа, де є десятки, сотні, які можуть за будь-яким закликом, який їм можуть навіяти, піти туди чи в інше місце. Потім формується інша субкультура з іншим одягом, там також формуються сотні, десятки. Потім одній субкультурі один офіцер ФСБ каже, що та (Ред., – субкультура) погана. І цей же офіцер ФСБ каже, що інша погана, нацьковуються між собою і все.

Чому неповнолітні? Вони дуже піддаються впливу. Це діти, в них мозок чистий, що в нього поклади – те й буде. Тому саме діти найбільше піддаються маніпулюванням. Виникає спершу у РФ, ми знаємо, що там пройшли масові бійки, більш того, в деяких випадках, в них є загиблі діти. Але що таке для ФСБ загиблі діти?!

Далі ця калька переноситься на територію України. Слід зазначити – російські Telegram-канали, російською мовою, з проросійськими текстами, час збору “за Києвом” – це могло бути тільки з Росії. Потім нацьковують групи молодих людей і створюється загальна картинка про безлади в Харкові, Києві чи інших містах України.

Наслідок, який міг би бути – один, два, три, десять неповнолітніх сьогодні зранку могли бути пацієнтами Обласної дитячої клінічної лікарні.

У кращому випадку – це могли бути побиття, в гіршому – хтось би застосував ножі, які в них були.

Коли поліція отримала інформацію, що буде така зустріч, що готується бійка між двома групами, ми вирішили не чекати ці події. Працівники поліції оточили це місце, локалізували всіх дітей, щоб вони не могли завдати шкоди, провели у відділки поліції, а коли провели роз’яснювальну роботу – передали батькам.

Я звертався і звертаюсь до батьків, я розумію, як батько, що переважно дорослі працюють, що діти понад рік перебувають вдома самі. Дуже важко батькам, які працюють, слідкувати, однак треба це робити, інакше буде біда. Я вважаю, що в нашому місті було багато біди та горя за рік, і я не хочу з працівниками поліції розслідувати кримінальні провадження щодо загибелі дітей.

Я вдячний працівникам поліції за те, що змогли попередити бійку, а також, що провели роботу яка зможе унеможливити такі бійки в майбутньому. Хоча, знаючи характер того народу, що живе поруч, можу з впевненістю сказати, що ще будуть спроби повторити вчорашні події. Лише коли повністю наш недосусід впевниться, що неможливо маніпулювати свідомістю наших дітей, тоді, можливо, вони відмовляться від таких ідей.

Я хочу, щоб батьки не розслаблялися, спілкувалися зі своїми дітьми, пояснювали, що є добре, шо є погано, розказували та показували, яку біду принесла Росія, і що не треба піддаватися маніпуляціям окупанта.

– Чи є кримінальне провадження, і чи встановлені організатори?

– Завдяки діям поліції не відбулося ніяких заворушень і дії кваліфіковано як підготовка до масових заворушень.

До ЄРДР внесено відомості щодо втягнення неповнолітніх в злочинну діяльність, адже саме повнолітні є організаторами та маніпуляторами.

Хто ці особи – повинно з’ясувати слідство, для цього ми будемо досліджувати інтернет-простір, допитувати людей, йти за ланцюжком – хто та як туди потрапляв, хто десятники, хто сотники.

Зараз казати прізвище зарано. І це наша друга мета. А перша мета – не допустити таких дій в майбутньому.

– Як пояснили свої дії діти та чи знали батьки, чим займаються їхні діти?

– Дуже різні пояснення. Вчора я бачив дуже багато батьків, які проводили бесіди зі своїми дітьми на підвищених тонах. Я бачив батьків, які скаржились на поліцію.

Я казав цим батькам: ваші діти живі та будуть сьогодні ночувати вдома, як казав Лобановський – результат на табло. Це є нормальним наслідком. І те, о ваші діти сьогодні побували в поліції, мабуть, це стане для декого уроком.