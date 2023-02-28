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В Днепре разоблачили 16-летнего администратора Telegram-канала ЧВК Редан — Нацполиция

Юля Захарченко, редактор ленты
Нацполіція Черкаської області_автомобіль Нацполіція
Фото: Нацполиция

В Днепре разоблачили администратора одного из пропагандистских Telegram-каналов нового молодежного движения, вероятно, ЧВК Редан, созданного для дестабилизации ситуации в Украине.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Известно, что им оказался 16-летний житель Днепра. Сейчас онлайн-ресурс уже заблокирован.

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По словам парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения.

Бронирование рекламы стоило $10. С несовершеннолетним парнем и его родителями теперь общаются правоохранители.

По данным украинских СМИ, парень использовал для Telegram-канала название нового молодежного движения ЧВК Редан, которое, по информации Нацполиции, искусственно создала Россия для дестабилизации ситуации в Украине.

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Источник: Нацполиция
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