Февраль, 28 в 12:36

20-летняя жительница Хуста, что на Закарпатье, приютила дома 60-летнего переселенца из Мариуполя, а впоследствии — вышла за него замуж.

Сейчас Моника Кадар и Павел Гладковский ждут первенца. Свою историю любви супруги рассказали местному изданию Карпатский объектив.

С начала полномасштабной войны Моника была готова бесплатно принять у себя дома какую-то семью из зоны боевых действий, поскольку проживала сама в большом доме.

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— В первые дни марта в Чехию, где уже давно живет мой брат, выехала мать. Отца у меня нет, он ушел из семьи, когда была еще маленькой. Несколько лет назад мама показала мне его на улице, но он даже в нашу сторону не смотрел. У него давно новая семья и нашей жизнью он фактически никогда не интересовался, ко мне не наведывался. Итак, я осталась одна в большом пустом доме, — рассказала Моника.

Сначала девушка приютила у себя молодую мама с двумя детьми из Киевской области. Но они вернулись домой, когда в столице стало более спокойно. Затем у Моники жила бабушка с Херсонщины, которая впоследствии уехала за границу.

В мае к девушке приехал Павел, из Мариуполя его вывезли соседи. Мужчина выезжал с осколочным ранением плеча.

— Дом, в котором жил, стерт с лица земли. Возвращаться мне некуда. Жил один, потому что жена умерла от рака семь лет назад, а взрослая дочь живет в Испании. Она, к слову, на 17 лет старше Моники. Ей 36. Я уже давно имею двух внуков. В городе, в котором прошла большая часть моей жизни, меня больше ничего не держит. Итак, я рад, что теперь пустил корни на Закарпатье, — рассказал Павел.

Любовь с первого взгляда

По словами Моники, “искорка в ее душе загорелась” в первые минуты общения с Павлом.

Девушка уверена, что это была любовь с первого взгляда, хотя два месяца они “жили как чужие люди”.

— Павел помогал мне во всем. И относился, как отец к дочери. Но потом в один миг все изменилось. Я сильно поссорилась с братом по телефону и он взялся меня успокаивать. Тогда мы впервые поцеловались. А дальше все пошло-поехало. Через месяц после этого мы расписались. Свадьбу не делали, просто оформили отношения. Даже фото на память у нас нет! Сейчас война, не до празднований ни мне, ни Павлу. Но праздник на нашей улице будет, просто немного позже. Когда родится наш первенец, которого, собственно, и ждем, — рассказала Моника.

Как рассказал Павел, сначала он даже не думал о чувствах к девушке из-за 40-летней разницы в возрасте.

— С первых дней так сложилось, что мы все делаем вместе и дружно, никогда не конфликтуем, между нами вообще не возникает недоразумений. Такой гармонии у меня в жизни ни с кем не было! Постепенно начал к девушке что-то чувствовать. И обо всем она сказала первой. Я даже как-то не смел думать о любви. Но наши чувства оказались взаимными и мы сейчас очень счастливы, — признался мужчина.

Неоднозначная реакция родственников

Друзья и родные Моники на ее брак отреагировали с недопониманием. Мама девушки даже не приехала на роспись, два месяца они не общались.

Впрочем, по словам Моники, отношения уже начали налаживаться.

— Брат тоже не в восторге, но сказал, что это мой выбор и моя жизнь. Просто просил хорошо подумать. А вот подруги отвернулись. Сначала думали, что я отца отыскала и он живет у меня, но потом были и насмешки, мол, дедушку себе нашла. Но я не обижаюсь. В жизни никогда и не ждала богатого принца на белом Мерседесе. Своим Павлом очень довольна, потому что он нежный, внимательный, чуткий и добрый. Верю, что мы проживем вместе долгую и счастливую жизнь и что все у нас всегда будет хорошо! — сказала Моника.

Фото: Карпатский объектив