20-річна жителька Хуста, що на Закарпатті, прихистила вдома 60-річного переселенця з Маріуполя, а згодом вийшла за нього заміж.

Наразі Моніка Кадар і Павло Гладковський чекають на первістка. Свою історію кохання подружжя розповіло місцевому виданню Карпатський об’єктив.

Від початку повномасштабної війни Моніка була готова безкоштовно прийняти у себе вдома якусь родину із зони бойових дій, оскільки проживала сама у великому будинку.

Зараз дивляться

– У перші дні березня до Чехії, де вже давно мешкає мій брат, виїхала мати. Батька в мене немає, він пішов із родини, коли я була ще маленькою. Кілька років тому мама показала мені його на вулиці, та він навіть у наш бік не дивився. У нього давно нова родина і нашим життям він фактично ніколи не цікавився, до мене не навідувався. Отже, я залишилася одна у великій порожній хаті, – розповіла Моніка.

Спершу дівчина прихистила в себе молоду мама з двома дітьми із Київщини. Але вони повернулися додому, коли у столиці стало спокійніше. Потім у Моніки жила бабуся з Херсонщини, яка згодом виїхала за кордон.

У травні до дівчини приїхав Павло, з Маріуполя його вивезли сусіди. Чоловік виїжджав з уламковим пораненням плеча.

– Будинок, у якому мешкав, стерто з лиця землі. Повертатися мені нікуди. Жив один, бо дружина померла від раку сім років тому, а доросла донька живе у Іспанії. Вона, до слова, на 17 років старша за Моніку. Їй 36. Я вже давно маю двох онуків. У місті, в якому минула більша частина мого життя, мене більше нічого не тримає. Отже, я радий, що тепер пустив корені на Закарпатті, – розповів Павло.

Кохання з першого погляду

За словами Моніки, “іскорка у її душі загорілась” у перші ж хвилини спілкування з Павлом.

Дівчина впевнена, що це було кохання з першого погляду, хоч два місяці вони “жили як чужі люди”.