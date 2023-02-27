Не видел с апреля: 5-летний мальчик Петрович и его брат из Рубежного нашли свою маму

Февраль, 26 в 22:43

5-летний мальчик и его брат из Рубежного Луганской области нашли свою маму.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай и рассказал подробности.

Он поведал, что в апреле 2022-го в Рубежном был ад, город частично захватили оккупанты, постоянно шли бои.

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– Нам нужно уехать отсюда. Бомбят… Рядом попала ракета, когда мы с братиком спали. От дома ничего не осталось, только маленькие кусочки, — говорил еще в апреле 5-летний мальчик журналисту Дмитрию Комарову.

В 20 числах апреля нацгвардейцы во время патрулирования улицы Рубежного нашли там двух мальчиков. Взрослых с ними не было. Военные перевезли детей в Северодонецкую больницу, их накормили.

Впоследствии выяснили, что отец малыша был в Полтаве, с ним связались и уже на следующий день машина “скорой” доставила детей на Полтавщину. Тогда о матери еще ничего не было известно.

– Через несколько дней к позициям ВСУ в Рубежном пришла женщина, которая искала своих детей, рассказал Гайдай. В начале апреля россияне остановили ее на улице и отправили в организованную тюрьму в одном из захваченных админзданий Рубежного. Женщина рассказала, что ее избивали, издевались, шантажируя детьми, заставляли разведывать позиции украинских военных, — рассказал Гайдай.

Впоследствии женщину отпустили.

Дома детей она уже не застала, поэтому пошла их искать.

– Сейчас семья вместе, – сообщил Гайдай.

Напомним, что впервые об истории мальчика Петровича услышали от журналиста Дмитрия Комарова, который встретил мальчика в апреле в Северодонецкой больнице.

Фото: Сергей Гайдай