Февраль, 28 в 19:02

В украинском законодательстве довольно часто можно встретить термин необлагаемый минимум доходов граждан. Чаще всего этот термин используют для определения размеров штрафов за правонарушения, налогов или сборов.

Ведь один необлагаемый минимум доходов граждан является постоянной суммой. Факты ICTV узнавали, что такое необлагаемый минимум и каков его размер в 2023 году.

Необлагаемый налогом минимум 2023: что это и размер

Это денежная сумма размером в 17 грн, установленная пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины.

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— Если нормы других законов содержат ссылки на необлагаемый минимум доходов граждан, то для целей их применения используется сумма в размере 17 грн, — говорится в Налоговом кодексе Украины.

Размер необлагаемого минимума граждан (17 грн) является постоянной суммой, однако не всегда. На официальном портале Государственной налоговой службы Украины отмечают, что есть два размера необлагаемого минимума. В чем же разница?

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, размер необлагаемого минимума на самом деле один — это сумма в 17 грн.

— Денежная сумма размером в 17 грн применяется при ссылках на необлагаемый минимум доходов граждан в законах или других нормативно-правовых актах, но здесь есть исключения, — говорит Кравец.

Исключением здесь являются нормы административного и уголовного законодательства для квалификации преступлений или правонарушений, для которых сумма необлагаемого минимума устанавливается на уровне налоговой социальной льготы.

Налоговая социальная льгота определена подпунктами 169.1.1 пункта 169.1 статьи 169 раздела IV НКУ для соответствующего года.

— Подпунктом 169.1.1 статьи 169 определено, что налоговая социальная льгота равна 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица (в расчете на месяц), установленного законом на 1 января отчетного налогового года, — для любого налогоплательщика, — добавляют в ГНСУ.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2 684 грн в месяц. Соответственно, в 2023 году размер налоговой социальной льготы составляет 1 342 грн (2 684 грн ÷ 50% = 1 342 грн).

То есть для квалификации правонарушения административного или уголовного (не размер штрафа как наказания) необлагаемый минимум составляет 1 342 грн.

В остальных случаях необлагаемый минимум составляет 17 грн.

— То есть для классификации преступления берут именно 50% размера прожиточного минимума для трудоспособного лица, а вот для вычета штрафов пользуются устойчивым размером необлагаемого минимума в 17 грн, — объясняет адвокат.

Например, в соответствии со статьей 51 КоАП, кража чужого имущества считается мелкой, если стоимость такого имущества на момент совершения правонарушения не превышает 0,2 необлагаемого минимума доходов граждан, то есть — 268,4 грн. (0,2 × (50% ÷ 2684)). Обратите внимание, что здесь применяется размер налоговой социальной льготы (1 342 грн, а не 17 грн).

Если стоимость похищенного имущества превышает 268,4 грн, наступает уголовная ответственность. В соответствии со статьей 185 Уголовного кодекса, тайное похищение чужого имущества наказывается штрафом от 1 тыс. до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (здесь уже НМДГ применяется в размере 17 грн).

То есть для наказания правонарушения применяется НМДГ в установившемся размере 17 грн, а для определения этого нарушения — сумма налоговой социальной льготы.