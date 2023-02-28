Под Бахмут отправляют подкрепление, РФ несет значительные потери — Маляр

Февраль, 28 в 20:20

Российская Федерация ведет новое наступление на Донбассе с начала января. Враг пытается действовать одновременно на нескольких направлениях, не отказываясь от цели захватить всю территорию Украины.

Об этом в эфире информационного телемарафона Єдині новини заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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— Там идет наступление врага. Оно продолжается с начала января, когда враг активизировался, собрал свои силы. Сейчас в районе Бахмута враг собирает профессиональные и многочисленные подразделения Вагнера, — сказала Маляр.

Несмотря на жесткие бои и преимущество врага в количестве живой силы, украинские воины наносят РФ очень большие потери.

Полномасштабное наступление РФ началось 24 февраля, но сейчас враг изменил тактику, осуществляя его поэтапно через различные области.

— Они не оставляют цель захватить всю Украину. Война продолжается, могут быть любые сценарии. Сейчас наступление происходит на Востоке, на нескольких направлениях. И самое горячее из них сейчас — Бахмутское, — объяснила она.

Заместитель министра обороны подчеркнула, что враг имеет цель выйти на административные границы Донецкой области, поэтому ситуация остается напряженной.

Маляр сообщила, что во время своего недавнего визита в Бахмут командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский ознакомился с ситуацией и обстоятельствами, которые могут мешать обороне и что ее может улучшить.