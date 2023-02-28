Під Бахмут відправляють підкріплення, РФ зазнає значних втрат – Маляр

Лютий, 28 в 20:20

Російська Федерація веде новий наступ на Донбасі з початку січня. Ворог намагається діяти одночасно на декількох напрямках, не відмовляючись від мети захопити всю територію України.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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– Там йде наступ ворога. Він триває з початку січня, коли ворог активізувався, зібрав свої сили. Зараз у районі Бахмута ворог збирає професійні та численні підрозділи Вагнера, – сказала Маляр.

Попри жорсткі бої та перевагу ворога у кількості живої сили, українські воїни завдають РФ дуже великих втрат.

Повномасштабний наступ РФ розпочався 24 лютого, але зараз ворог змінив тактику, здійснюючи його поетапно через різні області.

– Вони не полишають мету захопити всю Україну. Війна триває, можуть бути будь-які сценарії. Зараз наступ відбувається на Сході, на кількох напрямках. І найгарячіший із них зараз – Бахмутський, – пояснила вона.

Заступниця міністра оборони наголосила, що ворог має мету вийти на адміністративні кордони Донецької області, тому ситуація залишається напруженою.

Маляр повідомила, що під час свого нещодавнього візиту до Бахмута командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський ознайомився із ситуацією та обставинами, що можуть заважати обороні та що її може покращити.