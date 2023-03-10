Март, 10 в 13:46

В пятницу, 10 марта, в Киеве в Михайловском соборе состоялось прощание с Героем Украины Дмитрием Коцюбайло с позывным Да Винчи.

Церемонию посетил также президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая сейчас находится с визитом в Киеве.

Сейчас смотрят

После панихиды с воином прощались на Майдане Независимости. По словам общественного активиста Сергея Стерненко, на Майдане очень много людей. Он отметил, что ни с одним российским оккупантом так не прощаются.

Проститься с Да Винчи также пришли руководитель ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и городской голова Киева Виталий Кличко.

Накануне, 9 марта, с Да Винчи попрощались в его родном селе Бовшев на Прикарпатье.

Отметим, что Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом.

О смерти бойца сообщил Владимир Зеленский. Он назвал Да Винчи человеком-символом и примером храбрости.

В 2021 году Дмитрию Коцюбайло присвоили звание Герой Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Фото: Hromadske