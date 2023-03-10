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Факти / Україна / Суспільство

У Києві прощаються із Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
У Києві прощаються із Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі
Фото: КМДА

У п’ятницю, 10 березня, Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі.

Церемонію відвідали також президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка наразі перебуває з візитом у Києві.

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Після панахиди з воїном прощалися на майдані Незалежності. За словами громадського активіста Сергія Стерненка, на Майдані дуже багато людей. Він зауважив, що з жодним російським окупантом так не прощаються.

Фото: журналіст Вікна-новини Артем Сорокін

На прощання з Да Вінчі також прийшли керівник ГУР Кирило Буданов, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков і міський голова Києва Віталій Кличко.

Фото: журналіст Вікна-новини Артем Сорокін

Напередодні, 9 березня, з Да Вінчі попрощалися у його рідному селі Бовшів на Прикарпатті.

Зазначимо, що Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом.

Про смерть бійця повідомив Володимир Зеленський. Він назвав Да Вінчі людиною-символом і прикладом хоробрості.

У 2021 року Коцюбайлу присвоїли звання Герой України за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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