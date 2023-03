У п’ятницю, 10 березня, Києві у Михайлівському соборі відбулося прощання з Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі.

Церемонію відвідали також президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка наразі перебуває з візитом у Києві.

Volodymyr #Zelensky and Prime Minister of Finland #SannaMarin, who arrived in #Kyiv today, honored the memory of the fallen Hero of Ukraine Dmitry Kotsyubaylo “Da Vinci” in St. Michael’s Cathedral pic.twitter.com/SozfWi1Wlm

