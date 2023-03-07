Март, 07 в 14:13

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что списки рядовых бойцов Гвардии наступления, в которую сейчас поступило уже 23 тыс. заявок от добровольцев, не будут обнародоваться.

— Списки по рядовым бойцам мы, конечно, не будем нигде обнародовать. Весь личный состав, прежде всего — разведка, штурмовые подразделения — это люди, которые на время войны будут чрезвычайно закрыты от предоставления информации широкой общественности, — объяснил он в интервью Укринформу.

В то же время, по его словам, это не касается командиров подразделений, поскольку это публичные лица, которые общаются с кандидатами на прохождение службы в этих бригадах.

Клименко рассказал, что около 5% всех заявок поступили от женщин, однако иностранцев не берут.

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— С другой стороны, нам подавали заявки наши граждане, проживающие на территории других стран. Их не более 1-1,5% от поданных анкет. Поэтому мы по состоянию на сегодняшний день имеем дело исключительно с гражданами Украины, — добавил министр.

Он отметил, что тысячи новобранцев уже приняты в эти бригады и проходят службу, выезжают на полигоны для проведения обучения и, конечно же, получают зарплату — от 25 тыс. грн, а дальше выплаты будут зависеть от района пребывания и ведения боевых действий.

Подать заявку на поступление в Гвардию наступления можно через сайт storm.mvs.gov.ua, ЦПАУ, горячие линии и центры комплектования.