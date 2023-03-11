Бригади Гвардії наступу майже сформовані, триває набір у резерв – Клименко

Березень, 11 в 15:25

Підрозділи Гвардії наступу, до якої подали заявки вже 28 тис. добровольців, практично сформовані, і наразі триває набір до резерву.

Про це заявив в ефірі телемарафону очільник МВС Ігор Клименко.

– 28 тис. заяв від добровольців ми вже прийняли…Звичайно, не всі потрапляють в ці підрозділи, тому що достатньо жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів ми вже розпочали на полігонах, і там не всі витримують, – наголосив міністр.

За його словами, навчання триватимуть стільки, скільки буде необхідно – щоб отримати боєздатні підрозділи Гвардії наступу.

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– Підрозділи здебільшого сформовані. Ми набираємо вже додатково добровольців, щоб мати резерв на майбутнє, – додав Клименко.

Гвардія наступу складатиметься із восьми бригад, їх формують на основі підрозділів, які відзначилися у легендарних боях у різних регіонах країни.

Раніше Ігор Клименко говорив, що списки рядових бійців Гвардії наступу не будуть оприлюднюватися, але це не стосується командирів підрозділів, оскільки це публічні особи, які спілкуються з кандидатами на проходження служби у цих бригадах.