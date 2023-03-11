В Мелитополе оккупанты снова ищут “свободное” жилье, из которого выехали владельцы — мэр

Март, 11 в 14:17

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты в очередной раз начали проводить инвентаризацию имущества, чтобы найти свободные частные квартиры или любое жилье.

Об этом в эфире национального информационного телемарафона Единые новости заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, захватчики несколько раз проводили инвентаризацию жилья, чтобы обнаружить “свободное”, то есть откуда выехали владельцы.

— Создают искусственные очереди на жилье, которое собираются раздавать. Заставляют хозяев под угрозой “конфискации” приезжать в Мелитополь и подтверждать право собственности. Конечно, эта конфискация фиктивная и не имеет ничего общего с законодательством, — отметил мэр.

Федоров напомнил, что ни в коем случае нельзя возвращаться на временно оккупированную территорию Украины, поскольку россияне не гарантируют безопасность жизни людей. Он призвал дождаться освобождения города, после чего правительство разберется с тем, что натворили россияне во время оккупации Мелитополя.