У Мелітополі окупанти знову шукають “вільне” житло, з якого виїхали власники – мер

Березень, 11 в 14:17

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти вчергове почали проводити інвентаризацію майна, щоб знайти вільні приватні квартири чи будь-яке житло.

Про це в ефірі національного інформаційного телемарафону Єдині новини заявив міський глава Мелітополя Іван Федоров. За його словами, загарбники кілька разів проводили інвентаризацію житла, щоб виявити “вільне”, тобто звідки виїхали власники.

– Утворюють штучні черги на житло, яке збираються роздавати. Змушують господарів під загрозою “конфіскації” приїздити в Мелітополь і підтверджувати право власності. Звичайно, ця конфіскація фіктивна і не має нічого спільного з законодавством, – зазначив мер.

Федоров нагадав, що в жодному разі не можна повертатися на тимчасово окуповану територію України, оскільки росіяни не гарантують безпеку життя людей. Він закликав дочекати звільнення міста, після чого уряд розбереться з тим, що накоїли росіяни під час окупації Мелітополя.