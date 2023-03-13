Армия РФ обстреляла приграничье Сумской области: не менее 18 ударов из минометов

Март, 12 в 22:48

В Сумской области российские войска обстреляли приграничную территорию. В частности, армия РФ нанесла удары по Белопольской общине.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Всего было зафиксировано не менее 18 прилетов из минометов оккупантов.

— К счастью, без последствий. По сообщениям военных, сейчас оперативная обстановка на границе Сумщины контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено, — говорится в сообщении.

В Сумской ОВА отметили, что подразделения Сил обороны Украины продолжают выполнять задачи на определенных рубежах защиты вдоль государственной границы.

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