Армія РФ обстріляла прикордоння Сумської області: щонайменше 18 ударів з мінометів

Березень, 12 в 22:48

У Сумській області російські війська обстріляли прикордонну територію. Зокрема, армія РФ завдала ударів по Білопільській громаді.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Загалом було зафіксовано щонайменше 18 прильотів з мінометів окупантів.

– На щастя, без наслідків. За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумщини контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено, – йдеться у повідомленні.

У Сумській ОВА наголосили, що підрозділи Сил оборони України продовжують виконувати завдання на визначених рубежах захисту вздовж державного кордону.

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