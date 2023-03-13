Це безповоротно: Зеленський розповів про втрати росіян на Бахмутському напрямку

Березень, 13 в 0:59

Країна-агресор Росія зазнає численних втрат серед своїх військових у боях проти України на Бахмутському напрямку. Щоденно російські солдати намагаються штурмувати місто, проте ЗСУ тримають міцну оборону.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні ввечері 12 березня. За його словами, лише там українські воїни ліквідували понад 1,1 тис. бійців ворога.

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– Це безповоротні втрати Росії саме там, під Бахмутом. Ще щонайменше 1,5 тис. санітарних ворожих втрат – це поранення, які несумісні для них із продовженням боїв. Ще знищено десятки одиниць ворожої техніки. Ще спалені російські склади боєприпасів – понад 10, – зазначив глава держави.

Протягом останніх місяців російські військові намагаються прорвати оборону українських захисників у Бахмуті – лише за добу загарбники втратили понад 200 солдатів РФ загиблими.