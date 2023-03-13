Малиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
В Верховной Раде предлагают определить политический режим РФ как рашизм
Народные депутаты предлагают определить политический режим РФ как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистнические.
Об этом говорится в карточке законопроекта №9101.
Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента “Об определении существующего в РФ политического режима как рашизма и осуждения его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических”.
Сейчас смотрят
При этом пока на сайте отсутствует текст самого заявления.
Напомним, что в одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский отметил, что “то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории”.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.