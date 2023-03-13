Народные депутаты предлагают определить политический режим РФ как рашизм и осудить его идеологические основы как человеконенавистнические.

Об этом говорится в карточке законопроекта №9101.

Так, в Верховную Раду внесли проект постановления о заявлении парламента “Об определении существующего в РФ политического режима как рашизма и осуждения его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических”.

При этом пока на сайте отсутствует текст самого заявления.

Напомним, что в одном из своих обращений президент Украины Владимир Зеленский отметил, что “то, что делает Россия, это не просто нацизм, а рашизм, это новое понятие будет в учебниках по истории”.

