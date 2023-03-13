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Тривають бої у Бахмуті, ЗСУ відбили атаки РФ на декількох напрямках – Генштаб

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Тривають бої у Бахмуті, ЗСУ відбили атаки РФ на декількох напрямках – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На Бахмутському напрямку армія Російської Федерації не залишає спроб захопити місто Бахмут, проте ЗСУ успішно відбили атаки ворога на декількох напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, атаки окупаційних військ відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Водночас тривають бої у Бахмуті.

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Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області, додали у Генштабі.

Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, не залишаючи спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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