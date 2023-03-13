Тривають бої у Бахмуті, ЗСУ відбили атаки РФ на декількох напрямках – Генштаб

Березень, 13 в 19:33

На Бахмутському напрямку армія Російської Федерації не залишає спроб захопити місто Бахмут, проте ЗСУ успішно відбили атаки ворога на декількох напрямках.

За даними Генерального штабу ЗСУ, атаки окупаційних військ відбито в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Часів Яр, Іванівське. Водночас тривають бої у Бахмуті.

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Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Бондарне, Васюківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Костянтинівка та Залізне Донецької області, додали у Генштабі.

Російський агресор основні зусилля і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, не залишаючи спроб вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.