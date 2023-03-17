Март, 17 в 12:11

Если гражданин Украины получил повестку, это еще не значит, что его уже берут в ряды Вооруженных сил.

Человека вызывают для сверки учетных данных, прохождения медицинской комиссии, проведения профессионально-психологического отбора.

Об этом рассказал заместитель начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки — начальник сектора комплектования Киевского городского ТЦК и СП полковник Александр Коновалов.

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Он объяснил, что существует два типа повесток: для уточнения военно-учетных данных и повестка для отправки в войска в составе команды.

— Если по состоянию здоровья человек будет непригодным или имеет право на отсрочку от призыва, то повестка будет ему вручаться только для уточнения данных или для предоставления определенных документов. После того как гражданин пройдет все мероприятия и будет признан годным по всем критериям, тогда ему вручается повестка на отправку в войска, — пояснил Коновалов.

Мобилизованных, которые не проходили военной службы, направляют в учебные центры.

Из-за масштабной войны подготовка рядового и сержантского состава проводится без снижения качества обучения, отметил заместитель начальника Киевского городского ТЦК и СП.