Март, 21 в 1:08

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на временно оккупированных территориях может растянуться на несколько месяцев — по меньшей мере на один или два.

Такое развитие событий прогнозирует военный эксперт Олег Жданов. Он предполагает, что ВСУ не смогут повторить сценарий, который состоялся в Харьковской области, во время весеннего контрнаступления из-за плотности российских войск.

— Харьковская операция может повториться, но по-другому. Точно могу сказать, что повторить скорость продвижения, как в Харьковской операции, пожалуй, очень сложно. Почему? Плотность войск достаточно большая. Тогда на территории Украины было примерно 120-150 тыс. с учетом потерь. Даже с учетом того, что российская северная группировка была переброшена на восток, то плотность войск тогда была в четыре раза ниже, чем сейчас, — утверждает аналитик.

По мнению военного эксперта, воины ВСУ могут осуществить глубокий маневренный прорыв, однако на скорость Харьковской операции не стоит рассчитывать.

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Однако он не исключает, что такое развитие событий возможно. Жданов предполагает, что контрнаступление может растянуться на несколько месяцев.