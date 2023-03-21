Березень, 21 в 1:08

Контрнаступ Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.

Такий розвиток подій прогнозує військовий експерт Олег Жданов. Він припускає, що ЗСУ не зможуть повторити сценарій, який відбувся у Харківській області, під час весняного контрнаступу через щільність російських військ.

– Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика. Тоді на території України було приблизно 120-150 тис. з врахуванням втрат. Навіть із врахуванням того, що російське північне угрупування було перекинуте на схід, то щільність військ тоді була вчетверо разів нижча, ніж зараз, – стверджує аналітик.

На думку військового експерта, воїни ЗСУ можуть здійснити глибокий маневренний прорив, проте на швидкість Харківської операції не варто розраховувати.

Зараз дивляться

Проте він не виключає, що такий розвиток подій можливий. Жданов припускає, що контрнаступ може розтягнутися на декілька місяців.