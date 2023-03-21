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Чи зможуть ЗСУ повторити сценарій Харківського контрнаступу: пояснення військового експерта

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Чи зможуть ЗСУ повторити сценарій Харківського контрнаступу: пояснення військового експерта
Фото: Генштаб ЗСУ

Контрнаступ Збройних сил України на тимчасово окупованих територіях може розтягнутися на декілька місяців – щонайменше на один чи два.

Такий розвиток подій прогнозує військовий експерт Олег Жданов. Він припускає, що ЗСУ не зможуть повторити сценарій, який відбувся у Харківській області, під час весняного контрнаступу через щільність російських військ.

– Харківська операція може повторитися, але по-іншому. Точно можу сказати, що повторити швидкість просування, як в Харківській операції, мабуть, дуже складно. Чому? Щільність військ досить велика.

Тоді на території України було приблизно 120-150 тис. з врахуванням втрат. Навіть із врахуванням того, що російське північне угрупування було перекинуте на схід, то щільність військ тоді була вчетверо разів нижча, ніж зараз, – стверджує аналітик.

На думку військового експерта, воїни ЗСУ можуть здійснити глибокий маневренний прорив, проте на швидкість Харківської операції не варто розраховувати.

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Проте він не виключає, що такий розвиток подій можливий. Жданов припускає, що контрнаступ може розтягнутися на декілька місяців.

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