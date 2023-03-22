Март, 22 в 16:12

В Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше, поскольку с этого дня будет сокращен комендантский час, который с воскресенья будет начинаться в 00:00 и заканчиваться в 05:00.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, Киевский метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00, наземный транспорт – с 05:30 до 23:30 и фуникулер — с 07:00 до 22:00.

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Ранее стало известно, что в Киеве с 27 марта разрешат продажу алкогольных напитков с 11:00 до 21:00.

Такое решение объясняют необходимостью увеличить поступления в государственный и местный бюджеты, а также предотвратить нелегальный оборот алкогольной продукции.