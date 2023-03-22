Березень, 22 в 16:12

У Києві з 26 березня громадський транспорт працюватиме на годину довше, оскільки з цього дня буде скорочено комендантську годину, яка з неділі починатиметься о 00:00 і закінчуватиметься о 05:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, Київський метрополітен працюватиме із 06:00 до 23:00, наземний транспорт – з 05:30 до 23:30 і фунікулер – із 07:00 до 22:00.

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Раніше стало відомо, що у Києві з 27 березня дозволять продаж алкогольних напоїв із 11:00 до 21:00.

Таке рішення пояснюють необхідністю збільшити надходження до державного та місцевого бюджетів, а також запобігти нелегальному обігу алкогольної продукції.