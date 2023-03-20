Март, 20 в 16:20

В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00.

Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

— Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции, — сообщает КГГА.

Напомним, что в Киеве с 26 марта 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.

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