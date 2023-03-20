В Киеве меняют часы продажи алкоголя – КГГА
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В Киеве с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях разрешат продавать с 11:00 до 21:00.
Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
— Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегального обращения алкогольной продукции, — сообщает КГГА.
Напомним, что в Киеве с 26 марта 2023 года комендантский час будет длиться с 00:00 до 05:00 каждый день.
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