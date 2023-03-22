Российские оккупанты обстреливают бронекапсулы, в которых эвакуируют детей из Бахмута — Верещук

Март, 22 в 19:24

Сейчас в прифронтовом Бахмуте на Донетчине остается около 30 детей. Во время эвакуации российские оккупанты прицельно стреляют в бронекапсулы, зная, что там дети.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Среди родителей, чьи дети находятся в Бахмуте, есть те, кто отказался от эвакуации. А есть и те, которые боятся, что не переживут дорогу. Их психологическое состояние не позволяет правильно оценивать опасность. Им кажется, то, что они в подвале у себя дома — это легче и безопаснее, чем поездка по простреливаемой дороге. Враг прицельно стреляет в бронекапсулы, зная, что там дети, – сказала она.

По словам Верещук, эвакуация из Бахмута происходит при первой возможности, как только позволяет ситуация с безопасностью.

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С 11 февраля из города эвакуировали 903 человека, из них 324 ребенка, полторы тысячи человек выехали сами.

— Мы используем все время, что осталось, чтобы эвакуировать всех, — добавила Верещук.

Из зоны активных боевых действий эвакуированных людей везут в хаб Донецкой области. Там люди получают психологическую, медицинскую и другую необходимую помощь, им помогают оформить социальные выплаты.