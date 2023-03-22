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Факти / Україна / Суспільство

Російські окупанти обстрілюють бронекапсули, в яких евакуюють дітей з Бахмута – Верещук

Валентина Чорна, редакторка стрічки
евакуація, діти
Фото: Depositphotos

Наразі у прифронтовому Бахмуті на Донеччині залишається приблизно 30 дітей. Під час евакуації російські окупанти прицільно стріляють в бронекапсули, знаючи, що там діти.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Серед батьків, чиї діти перебувають у Бахмуті, є ті, хто відмовився від евакуації. А є і ті, які бояться, що не переживуть дорогу. Їх психологічний стан не дозволяє адекватно оцінювати небезпеку. Їм здається, те, що вони у підвалі у себе вдома – це легше і безпечніше, ніж подорож дорогою, яка прострілюється. Ворог прицільно стріляє в бронекапсули, знаючи, що там діти, – сказала вона.

За словами Верещук, евакуація з Бахмута відбувається при першій можливості, щойно дозволяє безпекова ситуація.

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З 11 лютого з міста евакуювали 903 людини, з них 324 дитини, півтори тисячі людей виїхали самі.

– Ми використаємо весь час, що лишився, аби евакуювати всіх, – додала Верещук.

З зони активних бойових дій евакуйованих людей везуть до хабу на Донеччині. Там люди отримують психологічну, медичну та іншу необхідну допомогу, їм допомагають оформити соціальні виплати.

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Джерело: Суспільне
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