Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

За лозунг Слава Украине: более 500 жителей Мелитополя находятся в пыточных

Валентина Чорна, редактор ленты
Війська РФ у Мелітополі
Фото: Getty Images

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области более 500 местных жителей находятся в российских пыточных.

Тысячи других жителей города живут, как в тюрьме, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.

Сейчас смотрят

— Устраивают судилища: за слова Слава Украине и любое другое высказывание проукраинской позиции штрафуют на 30 тыс. или сажают “на подвал”. Снимают с пленными ролики о “признании в диверсии” для росСМИ, — сообщил Федоров.

Также, по словам мэра, захватчики завозят на временно оккупированные территории Запорожской области новые партии военных и очередные карательные органы РФ.

К тому же оккупанты закрывают людей дома, чтобы они не видели передвижение российской военной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте
Шел на работу, свернул не туда: в Мелитополе от взрыва пострадал “полицейский”

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка