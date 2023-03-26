За лозунг Слава Украине: более 500 жителей Мелитополя находятся в пыточных
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области более 500 местных жителей находятся в российских пыточных.
Тысячи других жителей города живут, как в тюрьме, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
Он отметил, что после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.
— Устраивают судилища: за слова Слава Украине и любое другое высказывание проукраинской позиции штрафуют на 30 тыс. или сажают “на подвал”. Снимают с пленными ролики о “признании в диверсии” для росСМИ, — сообщил Федоров.
Также, по словам мэра, захватчики завозят на временно оккупированные территории Запорожской области новые партии военных и очередные карательные органы РФ.
К тому же оккупанты закрывают людей дома, чтобы они не видели передвижение российской военной техники.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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