Март, 26 в 14:31

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области более 500 местных жителей находятся в российских пыточных.

Тысячи других жителей города живут, как в тюрьме, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Он отметил, что после каждого взрыва оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия.

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— Устраивают судилища: за слова Слава Украине и любое другое высказывание проукраинской позиции штрафуют на 30 тыс. или сажают “на подвал”. Снимают с пленными ролики о “признании в диверсии” для росСМИ, — сообщил Федоров.

Также, по словам мэра, захватчики завозят на временно оккупированные территории Запорожской области новые партии военных и очередные карательные органы РФ.

К тому же оккупанты закрывают людей дома, чтобы они не видели передвижение российской военной техники.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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