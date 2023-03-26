За гасло Слава Україні: понад 500 жителів Мелітополя перебувають у катівнях
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області понад 500 місцевих жителів перебувають у російських катівнях.
Тисячі інших мешканців живуть, як у в’язниці, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Він зазначив, що після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи.
– Влаштовують судилища: за слова Слава Україні та будь-яке інше висловлювання проукраїнської позиції штрафують на 30 тис. або садять “на підвал”. Знімають з полоненими ролики про “зізнання у диверсії” для росЗМІ, – повідомив Федоров.
Також, за словами мера, загарбники завозять на тимчасово окуповані території Запорізької області нові партії військових і чергові каральні органи РФ.
До того ж окупанти зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.
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