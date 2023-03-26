Березень, 26 в 14:31

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області понад 500 місцевих жителів перебувають у російських катівнях.

Тисячі інших мешканців живуть, як у в’язниці, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Він зазначив, що після кожного вибуху окупанти посилюють фільтраційні заходи.

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– Влаштовують судилища: за слова Слава Україні та будь-яке інше висловлювання проукраїнської позиції штрафують на 30 тис. або садять “на підвал”. Знімають з полоненими ролики про “зізнання у диверсії” для росЗМІ, – повідомив Федоров.

Також, за словами мера, загарбники завозять на тимчасово окуповані території Запорізької області нові партії військових і чергові каральні органи РФ.

До того ж окупанти зачиняють людей вдома, щоб вони не бачили пересування російської військової техніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 396-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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