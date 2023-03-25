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Факти / Україна / Суспільство

Температура перевищить норму: синоптики дали прогноз погоди на квітень

Валентина Летяк, редакторка стрічки
погода квітень
Фото: Pixabay

Квітень 2023 року очікується теплішим, ніж зазвичай. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують середню місячну температуру посеред весни на рівні +9 +13 градусів, а в Карпатах – до +7 +8.

Такі показники перевищують норму 1-1,5 градуси.

Значних опадів не передбачається. Місячна кількість – до 30-52 мм, в Карпатах 60-89 мм, тобто в межах норми.

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Характерною для квітня середньою температурою вважається +7 +11, у горах прохолодніше – до +2 +6 градусів.

Водночас були такі роки, коли посеред весни фіксувалися морози до -3 -16, у північно-східних областях та в Карпатах – до -17 -22.

Відповідно бували й такі, коли було спекотно, як влітку: температура підвищувалася до +26 +33, у горах – до +21 +22 градусів.

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Раніше кліматолог Віра Балабух говорила, що цьогоріч в Україні очікується тепла весна, подекуди з аномальними температурами.

Джерело: Укргідрометцентр
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